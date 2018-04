Polizei rüstet sich für Match gegen Lazio Rom

Vor dem Europa-League-Rückspiel von Red Bull Salzburg gegen Lazio Rom (Italien) am Donnerstag rüstet sich die Salzburger Polizei für den Ansturm von möglicherweise gewaltbereiten und rechtsradikalen Fußballfans aus Italien.

Die Schlachtenbummler von Lazio Rom gelten international als nicht gerade friedlich. Das Rückspiel im Stadion Kleßheim ist seit Tagen ausverkauft, schildert der Sprecher der Salzburger Polizei, Michael Rausch.

"Vom Veranstalter sind 1.500 Karten für Gäste aus Italien zur Verfügung gestellt worden. Wir gehen davon aus, dass auch eine entsprechende Zahl an italienischen Fans anreisen wird. Sie werden zum Teil individuell, aber auch in Bussen und per Flugzeug anreisen.

„Szenekundige Beamte mit Kontakt zu Vereinen“

Für unsere Vorbereitungen haben wir auch in Salzburg szenekundige Beamte, die mit den Vereinen und auch mit der Fanszene in Kontakt stehen. Diese Beamten sind in der Fanszene auch anerkannt, und da erhalten wir relevante Informationen."

Die genaue Strategie legt der Einsatzstab der Polizei erst am Dienstag fest. Es gibt auch einen Appell der Behörden an die heimischen Fußballfans. Diese sollten für die Anreise öffentliche Verkehrsmittel benutzen. Privatautos können beim Airportcenter und beim Messezentrum abgestellt werden. Von dort gibt es im Minutentakt Shuttlebusse zum Stadion.

