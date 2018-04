Traktor geriet mit Kran in Stromleitung

In Seekirchen (Flachgau) ist am Montag Vormittag der Anbaukran eines Traktors in eine 30-kV-Starkstromleitung geraten. Dabei wurde der Traktorfahrer schwer verletzt.

Durch den Stromkontakt begann ein Vorderreifen des Traktors zu brennen. Die Feuerwehr Seekirchen war deshalb mit vier Fahrzeugen und 28 Mann im Einsatz. Nachdem der Strom abgeschalten worden war, konnten die Feuerwehrleute den Brand rasch mit Löschschaum unter Kontrolle bringen.

Der Lenker des Traktors musste mit dem Rettungshubschrauber in das Uniklinikum Salzburg geflogen werden. Ein Ersthelfer verletzte sich bei der Bergung leicht und musste ebenfalls ins Krankenhaus gebracht werden.

Nach kurzer Zeit konnte sichergestellt werden, dass die Stromleitung vom Energieversorger abgeschaltet und geerdet wurde. Gleichzeitig wurde der Traktor mittels Hochdruckstrahlrohren von sicherer Entfernung gekühlt, um den Schaden in Grenzen zu halten.