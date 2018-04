Jakob Schober auf Formel 1 Kurs in Belgien

Jakob Schober, Nachwuchs-Rennfahrer aus Altenmarkt (Pongau) startet an diesem Wochenende bei der internationalen GT 4 Europameisterschaft auf dem ehemaligen Formel 1 Kurs in Zolder (Belgien).

Er ist jung, talentiert, sehr schnell und hat in seinem ersten Jahr auf der Rundstrecke gleich einen Titel eingefahren: Jakob Schober aus Altenmarkt. Die Erfolge der vergangenen Saison haben dem Pongauer jetzt eine wohl einmalige Chance eröffnet.

Privat

Schober startet in der internationalen GT 4 Europameisterschaft. Der ehemalige Formel 1 Kurs in Zolder ist an diesem Wochenende die erste Station dieser Sportwagen Europameisterschaft. Für Jakob Schober ist es der Beginn einer spannenden Saison und der Einstieg in eine völlig neue Dimension des Motorsports.

Mercedes AMG GT Basis für den Rennwagen

„Wir sind da mit tollen Sportwagen unterwegs. Basis für unser Rennauto ist der Mercedes AMG GT. Es ist das schnellste Straßenauto von Mercedes, das für den Rennsport umgebaut wurde. Und in dieser GT4-Serie fahren wir um die Europameisterschaft“, schildert Jakob Schober.

Privat

Neben dem Auftakt in Zolder wird auch noch in Brands Hatch, Misano, Spa, am Hungaroring und am Nürburgring gefahren. Das Debüt des Pongauers haben die „Faistenauer Benzinbrüder“ Robert und Walter Lechner möglich gemacht, die neben Jakob Schober auch noch den jungen Burgenländer Florian Janits verpflichtet haben und so quasi als „österreichisches Nationalteam“ in der Europameisterschaft antreten. Pro Wochenende stehen zwei Rennen mit Fahrerwechsel auf dem Programm. In Anbetracht der neuen Herausforderung und der starken Konkurrenz relativiert Jakob Schober seine Erwartungen.

„Wollen schnellster Mercedes sein“

"Ein konkretes Ziel kann ich schwer formulieren, weil wir die erste Saison in dieser neuen Serie fahren, andere Teams aber schon in den vergangenen Jahren daran teilgenommen haben. Unser erstes Ziel ist einmal, schnellster Mercedes zu sein. Ingesamt nehmen elf verschiedene Hersteller teil. Ein Traum wäre natürlich, in die ersten Zehn, vielleicht auch in die top Fünf vorzustoßen oder sogar den einen oder anderen Stockerlplatz zu erobern. Das wäre natürlich toll. Wir können nur Vollgas geben und schauen, was dann eben rauskommt, sagt Schober.

Privat

Dieses Wochenende in Zolder ist zwar nur eine Standortbestimmung für das neue Salzburger Rennteam - die Aufregung und Vorfreude beim Neueinsteiger aus Altenmarkt ist aber groß.