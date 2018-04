Mehr Hofübernahmen durch Jungbauern

In Salzburger übernehmen immer mehr Jungbauern den elterlichen Hof. Die Anzahl an Hofübernahmen ist im Vergleich zu den Vorjahren deutlich gestiegen, von durchschnittlich 110 Übernahmen pro Jahr auf 200.

Einer der rund 200 neu übernommenen Landwirtschaftsbetriebe ist der Hansenbauer in Mattsee (Flachgau) ist ein kleiner Betrieb. Ein Dutzend Kühe und zwei Esel stehen hier im Stall. Mit der Übernahme nahm der Jungbauer auch 50 junge Ziegen dazu.

Eine Übernahme durch Jungbauern ist mittlerweile keine Selbstverständlichkeit mehr, im benachbarten Bayern zum Beispiel müssen mangels Nachfolger immer wieder Höfe aufgelassen werden. „Der bayrische Minister hat mir oft die Frage gestellt, was macht ihr anders, uns gelingt die Übernahme nicht so oft. Ich habe lange überlegt, was die Gründe für das Gelingen einer Hofübernahme bei uns sind und habe auch Kontakte zu bayrischen Bauern. Ich glaube, das bei uns das Ausbildungssystem für Erfolg sorgt und die Bodenständigkeit“, sagte ÖVP-Landwirtschaftslandesrat Josef Schwaiger.

ORF

Bauer will mit Ziegenmilch erfolgreich wirtschaften

Der neue Jungbauer des Hansenbauers maturierte an der HBLA Ursprung (Flachgau), übernahm im vergangenen Jahr dann den Betrieb und entschied sich neben den bereits vorhandenen Kühen bewusst für die Haltung von Ziegen. „Für uns ist die Übergabe eine Gradwanderung, einerseits wollen wir das Lebenswerk meiner Eltern nicht komplett über den Haufen werfen, andererseits wollen wir unsere eigenen Ideen in den Betrieb einbringen“, sagte Landwirt Franz Strasser.

Mit der Hofübernahme seiner Eltern führte der Jungbauer zusätzlich zum bereits vorhandenen Kuhmilchbetrieb auch Ziegenmilch ein und suchte sich bewusst ein Alleinstellungsmerkmal, denn im Umkreis gibt es nur wenige Landwirtschaftsbetriebe mit Ziegen. Zusätzlich bemerken die jungen Landwirte, dass die Nachfrage an Ziegenprodukten seit Jahren steigt. „Die Kitze sind sehr lieb, wie sie herumspringen, sie sind sehr aufgeweckte und neugierige Tiere und es war eine richtige Freude, wie sie zu uns gekommen sind“, sagte Landwirtin Bernadette Strasser.

ORF

Altbauern helfen mit

Obwohl der Sohn und die Schwiegertochter den Hof bereits übernommen haben, helfen die Altbauern in der Landwirtschaft nach wie vor mit. „Anders würde das gar nicht gehen, solange wir das können, ist das selbstverständlich, dann arbeitet man auch gerne mit“, sagte Altbauer Franz Strasser. Bis 2019 wollen Alt und Jung doppelt so viele Ziegen haben, um ganz auf Ziegenmilch umstellen zu können.