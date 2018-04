Unbekannter legt Feuer in Wohnhaus in Maxglan

In Salzburg-Maxglan legte ein bislang Unbekannter Donnerstagabend in einem Mehrparteienhaus an mehreren Stellen im Keller Feuer. Eine Hausbewohnerin entdecktde den Brand. Verletzt wurde niemand.

Die Bewohnerin, die die starke Rauchentwicklung im Keller bemerkte, rief zwei Nachbarn um Hilfe. Diese versuchten zu Beginn die Flammen mit einem Feuerlöscher zu löschen, alarmierten dann aber die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte konnten die Flammen im Keller rasch löschen.

Feuer an mehreren Stellen ausgebrochen

Den Brandermittlern war schnell klar, dass der Brand gelegt wurde, nachdem es an mehreren Stellen im Keller gleichzeitig zu brennen begonnen hatte, unter anderem bei einer Wolldecke. Die Polizei geht davon aus, dass sich die Wolldecke nicht selbst entzündete. Die Ermittlungen in Richtung Brandstiftung laufen.