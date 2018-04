Pollenbelastung steigt stark an

Winterliches Wetter, Frost und Schnee haben den Pollenflug in Salzburg in den vergangenen Wochen gebremst. Mit dem warmen Wetter am Wochenende erwarten Experten einen massiven Anstieg der Pollenbelastung für Allergiker.

Anfang April gibt es in Salzburg hinsichtlich der Pollenbelastung regional große Unterschiede, nicht überall ist der Pollenflug derzeit gleich intensiv. Im Flachgau und Tennengau wird auf Grund der höheren Temperaturen die Belastung von Birke und Esche stark ansteigen. Erle und Hasel klangen hier hingegen bereits ab.

Schnee und sonnenarmer März bremsen Pollenflug

In den inneralpinen Regionen, wo noch Schnee liegt, verläuft die Pollenbelastung etwas zeitverzögt und abgeschwächt. Im Pinzgau, Pongau und Lungau leiden Allergiker derzeit noch unter den Pollen von Erle und Hasel. Birke und Esche sorgen erst in den kommenden zehn Tagen für allergische Reaktionen.

APA/dpa-Zentralbild/Patrick Pleul

Zusätzlich habe auch das Mikroklima laut Meteorologen einen erheblichen Einfluss auf den Pollenflug. „An den besonnten Hänge in den tiefen Lagen und wo es generell sonnig ist, ist die Belastung um einiges höher, als wenn man zum Beispiel in schattigen Tälern unterwegs ist oder auf fünfzehnhundert oder sechzehnhundert Meter ausweicht“, sagte Bernhard Niedermoser von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik.

Laut Niedermoser wird die Pollenbelastung in den kommenden Tagen unter anderem stark ansteigen, weil der heurige März im Vergleich zu den vergangenen Jahren sonnenarm und kühl war.