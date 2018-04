Dickes Umsatzplus für Diskonter Lidl

Der Diskonter Lidl Österreich mit Hauptsitz in Salzburg hat im Geschäftsjahr 2017/2018 seinen Umsatz um knapp zehn Prozent von rund 1,2 auf 1,3 Mrd. Euro gesteigert.

Die Geschäftsführung führt das Plus auf die Erweiterung um 13 Filialen sowie auf Wachstum auf bestehender Fläche zurück, so das Unternehmen am Donnerstag. Fast 50 Prozent aller verkauften Lebensmittel - rund 350 Millionen Produkte - stammen laut Unternehmen aus Österreich.

In die Erweiterung des Filialnetzes und in Modernisierungen bestehender Standorte hat Lidl im vergangenen Geschäftsjahr rund 100 Millionen Euro investiert. Und in diesem Tempo soll es auch im laufenden Geschäftsjahr weitergehen: Erneut um rund 100 Mio. Euro sollen zehn neue Filialen, weitere E-Tankstellen und zusätzliche Fotovoltaik-Anlagen entstehen.

Knapp 5.000 Jobs bundesweit

Lidl ist seit 1998 in Österreich auf dem Markt. Zurzeit werden knapp 5.000 Mitarbeiter in der Salzburger Zentrale, in den drei Logistikzentren in Laakirchen, Wundschuh und Müllendorf und in mehr als 230 Filialen beschäftigt.