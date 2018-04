Pop-Up Bauernladen in Salzburg eröffnet

Ein Bauernladen auf Zeit - also ein sogenannter Pop-Up-Store - wurde kürzlich im Salzburger Stadtzentrum eröffnet. Hintergrund ist das Festival „hand-Kopf-Werk“, das sich um Handwerk und Design dreht.

Klein aber fein ist die Devise in dem rund zehn Quadratmeter großen Verkaufsraum. 15 Salzburger Direktvermarkter haben darin Platz um ihre selbst produzierten Schmankerl anzubieten und diese zum ersten Mal in einem eigenen Laden in der Kaigasse zu präsentieren.

Kein Filialsystem geplant

Gerald Reisecker, Geschäftsführer der Salzburger Agrar Marketing hat aber nicht vor ein Filialsystem aufzubauen. In dem Bauernladen auf Zeit soll lediglich auf die Produktvielfalt aufmerksam gemacht werden: „Wir sind stolz auf die Salzburger Bio-Märkte, wie die Schranne oder den Grünmarkt, aber die Idee Produkte unserer Bauern in der Stadt anzubieten, wollen wir weiter forcieren.“ Der Verkauf der Produkte solle aber bei den Lebensmittelhändlern verbleiben, so Reisecker.

Im Pop-up-Bauernladen bieten Landwirte unterschiedlichste Produkte an. Die Palette reicht von Bio-Schafmilcheis, über Edelbrände, Käsespezialitäten bis hin zu Metzgerei-Waren oder Fisch.

Bis 5. Mai bleibt der Bauernladen auf Zeit in der Kaigasse noch geöffnet - für Herbst ist bereits das nächste Projekt geplant.

