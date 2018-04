Autocrash: Sicherheitstest für Spielplätze

Der Unfall auf einem Spielplatz in Salzburg-Lehen, bei dem ein Auto ein Spielgerüst gerammt hat, hat Konsequenzen. Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP) will alle städtischen Spielplätze auf Sicherheit überprüfen lassen.

Dienstagnachmittag war es auf dem Kinderspielplatz in Lehen zu dem Unfall gekommen. Ein 25 Jahre alter Autolenker geriet von der Straße ab, durchstieß eine Hecke und krachte in eine Holzschaukel. Kinder oder Erwachsene befanden sich zu dem Zeitpunkt nicht auf dem Spielplatz. Der Autofahrer wurde laut Polizei leicht verletzt. Er hatte knapp 0,6 Promille Alkohol im Blut.

Keine Verletzten: „Reiner Glücksfall“

Der Vorfall gebe ihm sehr zu denken, sagte Mittwoch der für Sicherheit zuständige Bürgermeister Preuner: „Wir werden bei den städtischen Spielplätzen beantragen, dass diese noch einmal auf ihre Sicherheit überprüft werden, ob so etwas nicht bei uns auch passieren könnte und ob es dafür Vorkehrungen zu treffen gilt. Denn das war am Dienstag ein reiner Glückfall. Wenn ein Kind zu diesem Zeitpunkt auf der Schaukel gesessen hätte, möchte ich mir gar nicht ausmalen, was passieren hätte können.“ Der Unfalllenker besitzt laut Polizei keinen Führerschein.

