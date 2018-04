Lungauer Kartoffelrolle auf Erfolgskurs

Mit einer kulinarischen Erfindung hat ein Lungauer den Durchbruch geschafft: Mit seiner Kartoffel-Rolle in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Zwei Jahre hat er sein Produkt entwickelt, jetzt werden die Lungauer Kartoffelrollen vom Rewe-Konzern in den Märkten Billa und Merkur verkauft.

Auf den ersten Blick gleicht die verpackte Lungauer Kartoffel-Rolle einer großen Wurst. Erst auf den zweiten Blick ist durch die transparente Hülle erkennbar, dass es sich um eine Erdäfpel-Masse handelt. Sie ist ein halbes Kilogramm schwer, kostet 2,99 €uro und ist in vier verschiedenen Gewürzmischungen zu haben. Werner Schwaighofer, Gastronom und Inhaber vom Feriendorf Lungau in Mariapfarr, ist es nach fast 300 Versuchen gelungen dieses Kartoffelgericht zu entwickeln, das in nur fünf Minuten zubereitet werden kann.

LeCook

Er fand einen Betrieb in Jagenbach im Waldviertel, der sein Produkt herstellen kann, sagt Schwaighofer: „Das ist ein kartoffelverarbeitender Großbetrieb, der seine Produktionsstätte um die benötigte Anlage erweitert hat“.

Investor stieg mit einer halben Million Euro ein

Mittlerweile sind dort bereits 150.000 Kartoffelrollen produziert worden. Im Februar ist nun auch ein niederösterreichischer Investor mit einer halben Million Euro in die Produktionsfirma von Werner Schwaighofer und seinen Partnern eingestiegen: “Wir haben jemanden aus der Lebensmittelbranche gefunden, der schon Erfahrung hat mit Vertrieb und Produktion“.

Der Geschäftsmann entwickelt bereits weitere Kartoffelprodukte für die schnelle Küche und für die Gastronomie, konkret Knödel und Suppen. Diskonter Hofer wird das Produkt im Mai zum dritten Mal als Aktion anbieten und auch Diskonter Penny hat diese Woche Interesse angemeldet.