Zehn Jugendliche bedrohten 19-Jährigen

In Salzburg-Maxglan hat eine Gruppe Unbekannter Dienstag einen jungen Mann überfallen. Die acht bis zehn Leute sollen den 19-jährigen Afghanen zunächst bedrängt haben.

Ein Angreifer soll den 19-Jährigen mit einem Messer bedroht, gestoßen und ihm gegen den Kopf getreten haben. Mit Bargeld im dreistelligen Bereich flüchteten die Täter dann.

Zwei Mädchen beteiligt

Die verdächtigen Personen konnten bisher nicht ausgeforscht werden, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch auf Anfrage. Der Teenager wurde um 19.00 Uhr auf einem Fußweg an der rechten Glanzeile im Stadtteil Maxglan von der Gruppe bedrängt. Das Opfer machte vorerst keine Angaben über das Alter der Täter. Der Afghane gab an, niemanden davon zu kennen. Es sollen auch zwei Mädchen dabei gewesen sein.

Da sich der 19-Jährige zur Tatzeit laut Polizei in einem durch Alkohol beeinträchtigen Zustand befand, muss er zu dem Vorfall noch einvernommen werden. Er erlitt Platzwunden am Hinterkopf sowie Schwellungen und eine Beule an der rechten Schläfe. Seiner ersten Beschreibung zufolge soll es sich bei dem Haupttäter ebenfalls um einen Afghanen gehandelt haben. Die Hintergründe zur Tat werden noch ermittelt.