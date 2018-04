„Don’t smoke“: Eintragungsfrist endet

Bis Mittwoch um 10 Uhr am Vormittag können in den Gemeinden noch Unterstützungserklärungen für die Initiative „Dont‘ smoke“ abgegeben werden. In Salzburg war der Andrang besonders in der ersten Woche groß.

In der Landeshauptstadt musste in der ersten Woche des Volksbegehrens „don’t smoke“ sogar ein zusätzlicher Raum zur Verfügung gestellt werden - so groß war der Andrang der Unterstützer des Rauchverbotes in der Gastronomie. Mittlerweile haben in der Stadt etwa 4.500 Menschen ihre Unterschrift abgegeben - das entspricht zirka 4,5 Prozent der Wahlberechtigten in der Stadt. Der stärkste Tag war der 22. Februar mit 554 Unterschriften - übrigens ein Donnerstag.

Rege Teilnahme auch am Land

Auch in Seekirchen war die Teilname besonders in der Anfangsphase groß. Allein am ersten Nachmittag haben 170 Personen ihre Unterstützungserklärung abgegeben - bis heute ist die Zahl auf 756 gestiegen, das entspricht in etwa 9,5 Prozent der Wahlberechtigten der Gemeinden. Ein ähnliches Bild zeigt sich auch in Bischofshofen. Am Anfang startete die Initiative „don’t smoke“ mit einer hohen Beteiligung, danach hat der Andrang etwas abgenommen, allerdings hat der Zulauf in Unterstützungserklärungsphase wieder zugenommen. In Summe haben 506 Personen ihre Unterschriften in der Gemeinde Bischofshofen für das Rauchverbot abgegeben. In Hallein wurden fast 580 Unterstützungserklärungen gesammelt.

