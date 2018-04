Erstmals weniger Arbeitslose ab 60 Jahren

Von der sinkenden Arbeitslosigkeit profitieren nun erstmals auch Menschen ab 60. Das zeigt die vorliegende Statistik für den heurigen März. Insgesamt gab es da im Bundesland Salzburg um zehn Prozent weniger Arbeitslose als noch vor einem Jahr.

12.600 Menschen waren Ende März beim Salzburger AMS arbeitslos gemeldet, um fast 1.500 weniger als vor einem Jahr. Gut die Hälfte des Rückgangs entfällt allein auf das Hotel- und Gastgewerbe. Grund dafür ist natürlich der frühe Ostertermin heuer. Ebenfalls einen starken Rückgang gab es bei Leiharbeitern und in der Gebäudereinigung mit jeweils gut 15 Prozent.

Mehr Langzeitarbeitslose

Nach Altersgruppen profitierten wieder die Jüngeren bis 24 besonders stark. Doch auch in der Gruppe ab 50 gab es mit achteinhalb Prozent ein deutliches Minus. Am erfreulichsten ist aber wohl die Tatsache, das sogar in der Gruppe ab 60 die Zahl der Arbeitslosen erstmals gesunken ist, und zwar immerhin um fast vier Prozent. Einzig die Zahl der Langzeitarbeitslosen ist noch einmal um knapp drei Prozent gestiegen. Vom Rückgang der Arbeitslosigkeit profitierten Männer und Frauen gleich stark.

Nach Bezirken war der Rückgang im Pinzgau am stärksten. Aber auch in allen anderen Bezirken gab es weniger Arbeitslose als vor einem Jahr. Mit einer Arbeitslosenquote von 4,6 Prozent lag Salzburg Ende März an zweitbester Stelle hinter Tirol. Um ein Viertel gestiegen ist die Zahl offener Stellen auf aktuell fast 6.000.

