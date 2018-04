Drei Verletzte bei Verkehrsunfall

In Bad Gastein (Pongau) sind am Montag drei Personen bei einem Verkehrsunfall teils schwer verletzt worden. Eine 74-jährige Deutsche hat ihren Wagen in einer Hauseinfahrt gewendet und ist wieder auf die Gasteiner Straße gefahren.

Die 74-jährige deutsche Lenkerin war von Bad Hofgastein in Richtung Bad Gastein unterwegs. Sie nutzte eine Hauszufahrt auf der rechten Fahrbahnseite, um rechts einzubiegen und anschließend nach links in einem Bogen umzukehren und in entgegengesetzte Richtung die Fahrt fortzusetzen. Ein nachkommender einheimischer Autofahrer konnte einen Zusammenstoß trotz Vollbremsung nicht mehr verhindern.

Wolfgang Winter/ FF Badgastein

Totalschaden an beiden Fahrzeugen

Die Deutsche wurde in ihrem Wagen eingeklemmt und schwer verletzt. Sie musste durch die Feuerwehr mit der Bergeschere aus dem Fahrzeug befreit werden. Auch ihre Beifahrerin und der 25-jährige Einheimische erlitten Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Alle drei Personen wurden mit der Rettung und einem Hubschrauber in das Krankenhaus nach Schwarzach (Pongau) gebracht.