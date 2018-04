Hochstaufen: Pärchen aus Bergnot gerettet

Glimpflich endete am Ostersonntag eine schlecht vorbereitete Bergtour für ein Pärchen am Hochstaufen in Bad Reichenhall im benachbarten Bayern. In einem fünfstündigen Einsatz wurden die Beiden aus ihrer Notlage gerettet.

Trotz Sturms, Regens und Neuschnee war das Pärchen am Ostersonntag schlecht ausgerüstet am Hochstaufen unterwegs. Nur mit leichter Bekleidung steigen eine 35-jährige Münchnerin und ein 41-jähriger Australier über eine steile steinschlag- und lawinengefährliche Route hinauf zum Reichenhaller Haus am Hochstaufen.

Spätnachmittags erreichten die Beiden völlig erschöpft die Terrasse der geschlossenen Schutzhütte, wo sie einen Notruf absetzten. Wegen starker Sturmbösen war eine Rettung aus der Luft unmöglich, zwei Bergretter konnten jedoch vom Hubschrauber in der Nähe der Hütte abgesetzt werden.

Frau mit vereinten Kräften ins Tal gebracht

Sie versorgten das völlig durchnässte und erschöpfte Pärchen und begannen langsam den Abstieg über eine weniger gefährliche Route. Auf dieser kamen ihnen 15 Bergretter bereits entgegen. Mit vereinten Kräften brachten sie die Frau und den Mann ins Tal.

Beim Abstieg ging dann zunächst noch ein Suchhund verloren - er taucht aber Montagfrüh unversehrt beim Ausgangspunkt der Rettungsaktion im Tal auf.

