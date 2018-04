Wahlkampf geht in die heiße Phase

In dieser Woche geht der Wahlkampf für die Landtagswahl am 22. April in die Intensivphase über. Der Großteil der insgesamt neun wahlwerbenden Parteien sind bereits in den Wahlkampf gestartet - jetzt legen die restlichen Parteien los.

An den Straßenrändern ist es schon seit längerer Zeit nicht zu übersehen: Am 22. April wählt Salzburg einen neuen Landtag. Die SPÖ, die Grünen, die Freiheitlichen, NEOS und die Salzburger Bürgergemeinschaft haben ihre Wahlkampfauftakte bereits hinter sich gebracht.

APA / Herbert Pfarrhofer

Am 6. April steigt dann die ÖVP mit ihrer Auftaktveranstaltung in die Intensiv-Wahlkampfphase ein. In den nicht einmal mehr drei Wochen bis zum landesweiten Urnengang stehen für die Parteien noch zahlreiche Kontakttermine mit der Bevölkerung sowie Abschlussveranstaltungen unmittelbar vor dem Wahltermin und natürlich zahlreiche Medienauftritte auf dem Programm - unter anderem im ORF.

Interviewserie und Diskussionsrunde im ORF

In „Salzburg heute“ startet Dienstagabend um 19h eine Interviewserie mit den Spitzenkandidaten. Erster Interviewpartner wird Karl Schnell, Chef der Freien Partei Salzburg (FPS) sein. Am Sonntag, dem 15. April um 11h steht in ORF 2 eine „Pressestunde spezial“, also eine Diskussionsrunde mit allen Spitzenkandidaten aus dem ORF-Landesstudio auf dem Programm.

Am Wahltag, dem 22. April, berichtet der ORF Salzburg ab 16.00 Uhr in Sondersendungen natürlich ausführlich über das Ergebnis der Landtagswahl - und zwar im Fernsehen, im Radio und auch online.

