„Osterparty“ mit Schlägerei, Alkolenker

Eine arbeitsintensive Osternacht mit Schlägereien, Einbrüchen, Alkosündern und Sachbeschädigungen meldet die Salzburger Polizei: Im ganzen Land hatten die Beamten gut zu tun - besonders aber nach einer Osterparty in Niedernsill (Pinzgau).

Das Fest der Landjugend in Niedernsill endete für einige Teilnehmer im Tauernklinikum in Zell am See - so etwa für einen 18-Jährigen, der mit dem Kopf auf dem Heck eines geparkten Betonmisch-Lastwagen aufschlug. Ein 17-Jähriger hatte den schwer betrunkenen und laut Polizei sehr aggressiven jungen Mann weggestoßen.

Ebenfalls im Spital in Zell am See landete ein 20-jähriger Pinzgauer, nachdem ihm ein Unbekannter einen heftigen Faustschlag ins Gesicht versetzt hatte. In weiterer Folge lieferten sich mehrere junge Männer zu Fuß eine Verfolgungsjagd mit Beamten. Sie sollen dabei Augenzeugen zufolge einen Schranken am Parkplatz vor dem Veranstaltungssaal beschädigt haben. Einer der beiden Verdächtigen entwischte den Polizisten.

Ungewöhnliche Beute für Einbrecher: Grillzubehör

Der Polizei nicht entwischen konnte hingegen ein junger Mann in Bruck an der Glocknerstraße (Pinzgau): Der 17-Jährige Einheimische wurde auf frischer Tat beim Einbruch in ein Kaufhaus erwischt. Ungewöhnlich war seine Beute, nämlich Grillzubehör. Der junge Mann wird angezeigt.

Ebenfalls mit einer Anzeige rechnen müssen zwei Autofahrer in Hallein und in der Stadt Salzburg, weil sie viel zu tief ins Glas geschaut hatten. Sie sind deshalb seit Montagabend vorläufig ihren Führerschein los. Bei einem 33-Jährigen Halleiner wurden knapp 2,4 Promille gemessen. In der Stadt Salzburg ergab der Alkotest bei einem 45-jähriger Autofahrer 2,1 Promille.

