Betrunkener Lenker landete auf Böschung

Auf der Gerlos-Straße in Neukirchen am Großvenediger (Pinzgau) ist in der Nacht auf Ostersonntag ein schwer betrunkener Einheimischer mit seinem Auto auf einer Böschung gelandet. Der 23-Jährige blieb unverletzt.

Der Mann konnte sich sogar noch selbst aus seinem Wagen befreien. Ein beim Lenker vorgenommener Alkotest ergab einen Wert von knapp 1,9 Promille Alkohol im Blut. Polizisten nahmen dem Einheimischen an Ort und Stelle den Führerschein ab. Die Freiwillige Feuerwehr Neukirchen barg den Unfallwagen.

