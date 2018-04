Haushaltsbudget: Ein Viertel fürs Wohnen

Die Salzburger geben ein Viertel ihres Haushaltseinkommens für Wohnen aus. Das hat die Statistik Austria in einer aktuellen Studie herausgefunden. Danach folgen die Ausgaben für Auto und andere Verkehrsmittel.

Ein Salzburger Haushalt hat im Durchschnitt monatlich 3.270 Euro zur Verfügung, gerechnet für zwei Personen. Das Bundesland Salzburg liegt damit im Ländervergleich an dritter Stelle und gleichauf mit Oberösterreich. In Niederösterreich liegen die Haushaltsausgaben um 200 Euro und in Vorarlberg um 40 Euro höher als in Salzburg.

Details über die vier größten Ausgabenanteile im Bundesland Salzburg nennt Josef Fersterer von der Statistik-Abteilung des Landes. „An der Spitze liegt der Bereich Wohnen und Energie, für den ein Salzburger Haushalt ein Viertel seines Einkommens ausgibt. Dahinter folgt der Bereich Verkehr mit 16 Prozent, danach liegen gleichauf die Bereiche Ernährung, alkoholfreie Getränke sowie Freizeit/Sport/Hobbies mit jeweils elf Prozent“, sagt Fersterer.

Nur fünf Prozent für Bekleidung und Restaurants

Für Bekleidung, Schuhe, Kommunikation, Bildung, Restaurantbesuche, Wohnungsausstattung und alkoholische Getränke geben die Salzburger laut Fersterer hingegen weniger als fünf Prozent ihres Haushaltseinkommens aus.

