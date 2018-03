Mann schoss mit Gewehr in die Salzach

Die Polizei hat in der Nacht auf Karsamstag einen Mann festgenommen, der mit einem Gewehr in die Salzach geschosssen hatte. Verletzt wurde niemand, der 41-jährige Schütze wurde festgenommen.

Gegen 01.00 Uhr früh hatten Anrainer im Salzburger Stadtteil Aigen einen Mann bemerkt, der mit einem Gewehr unterwegs war. Sie alarmierten die Polizei. Diese konnte den Gesuchten, einen 41-jährigen Salzburger, in der Nähe der Salzach mit einem Gewehr in der Hand antreffen.

„Zum Aggressionsabbau geschossen“

Der Einheimische gab gegenüber den Beamten an, dass er soeben zum Aggressionsabbau in die Salzach geschossen habe. Nach mehrfacher Aufforderung durch die Polizisten legte der Mann die Waffe auf den Boden und ließ sich widerstandslos festnehmen.

Das Gewehr hatte der Schütze aus der Wohnung seines Vaters mitgenommen, bei dem er zu Besuch war. Einen Waffenbesitzkarte braucht es für das betreffende Gewehr in Österreich nicht. Die Staatsanwaltschaft ordnete dennoch die Einlieferung des 41-Jährigen in die Justizanstalt Salzburg in Puch-Urstein (Tennengau) an.