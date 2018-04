Banker: „Immobilie keine risikolose Anlage“

Immobilien sind derzeit die beliebteste Geldanlageform, trotz der enormen Preise die binnen 10 Jahren um die Hälfte gestiegen sind. Doch ohne Risiko seien auch sie nicht, mahnt der Generaldirektor der Hypo Salzburg, Helmut Praniess.

Die Suche nach stabilem Wert oder gleichbleibendem Ertrag sei verständlich, sagt Praniess. "Trotzdem muss man festhalten, dass auch Immobilien keine risikolose Anlage sind. Man weiß ja nicht, ob man zum Beispiel in fünf oder zehn Jahren für seine Immobilie, die man dann verkaufen will oder muss, wieder den gleichen Betrag erhält, den man beim Kauf eingesetzt hat.

Faktum ist aber, dass der Anteil von Immobilien am Gesamtvermögen deutlich größer geworden ist. Im Bankgeschäft besagt eine Faustregel, dass man 25 bis 35 Prozent seines Gesamtvermögens in Immobilien veranlagt haben sollte und den Rest in andere Anlagenformen."

Wertpapiere wieder zunehmend beliebt

Auch zur Altersvorsorge spielen Immobilien laut Praniess für jeden dritten Salzburger in Umfragen eine große Rolle. Trotz Risikos an den Börsen sind aber auch Wertpapiere bei Hypo-Kunden wieder zunehmend beliebt: Im Jahr 2017 hat die Hypo Salzburg fast 250 Millionen Euro an Wertpapieren verwaltet. Das bedeutet ein Plus von 20 Prozent.