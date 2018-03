46-jähriger Vater seit einer Woche vermisst

Ein 46-jähriger Vater aus Straßwalchen-Stadlberg (Flachgau) wird seit einer Woche vermisst. Sowohl die Familie als auch die Polizei suchen dringend nach Helmut Queder. Er wurde zuletzt beim Salzburger Hauptbahnhof gesehen.

Die letzte Spur des Vermissten stammt von am Freitag, dem 23. März, gegen 11.00 Uhr: Da grüßte ihn ein Bekannter beim Einkaufszentrum „Forum 1“ am Salzburger Hauptbahnhof. Schon davor war der 46-Jährige beim Bahnhof unterwegs - er hob zwei Mal Geld ab und aß in einem Lokal ein Kebap.

Familie Queder

Keine Spur bei Fahndung

Normalerweise sei der Mann Freitagmittag immer mit dem 11.38-Uhr-Zug von Salzburg nach Steindorf-Straßwalchen gefahren, um seine vierjährigen Zwillinge vom Kindergartenbus abzuholen, schildern Verwandte. Doch vergangene Woche sei er dort nicht aufgetaucht - und seitdem fehle jede Spur von ihm. Die Familie erstattete Vermisstenanzeige bei der Polizei. Diese schrieb den 46-Jährigen zur Fahndung aus, fand bisher aber auch keine Spur.