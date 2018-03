Rückgang bei tödlichen Verkehrsunfällen

Seit Jahresanfang sind in Salzburg vier Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben gekommen. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl der Todesopfer um zwei zurückgegangen.

Österreichweit kamen seit Jahresanfang 69 Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben, die meisten Todesopfer - 20 - waren in Niederösterreich zu beklagen, berichtete der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) in einer Aussendung. Salzburg hat nach dem Burgenland und Vorarlberg die drittniedrigste Anzahl von tödlich Verunglückten.

Freiwillige Feuerwehr Saalfelden

Schnellfahren und Ablenkung als Hauptursachen

Nach wie vor gelten Schnellfahren und Ablenkung als Hauptursachen für Verkehrsunfälle. Der Verkehrsclub Österreich appellierte deshalb auch, dass beispielsweise Handy am Steuer in das Vormerksystem aufgenommen werden sollte. 2017 kamen in Salzburg im 1. Quartal sechs Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben, 2016 waren es acht Menschen.

