Bayern nutzen Feiertag für den Ostereinkauf

Am Karfreitag verzeichnet der Salzburger Handel gute Zuwächse vor allem von Kunden aus Deutschland. Im angrenzenden Bayern ist der Karfreitag ein Feiertag, der Ostereinkauf in Salzburg hat bereits Tradition.

Vor allem die Einkaufszentren wie der Europark in Salzburg-Taxham, das Designer Outlet in Wals-Siezenheim oder auch die Möbelcity in Eugendorf (Flachgau) profitieren von den deutschen Kunden. Außerdem kommen viele zum Einkaufen in die Innenstadt. „Das Einkaufsverhalten der Bayern in Salzburg hat Tradition. Wir haben hier einen Kaufkraftzufluss aus der bayrischen Grenzregion über das ganze Jahr gesehen von 140 Millionen Euro, die sehr stark in den Salzburger Ballungsraum fließen“, sagte der Chef der Sparte Handel in der Salzburger Wirtschaftskammer, Johann Höflmaier.

In zehn Jahren um vier Prozent zugenommen

Untersuchungen belegen, dass der Handel mit Bayern von 2005 bis 2015 um vier Prozent zugenommen hat. Auch die Einführung der Grenzkontrollen habe die bayrischen Konsumenten bisher nicht abgeschreckt, hieß es von der Wirtschaftskammer. „Die Grenzkontrollen hatten bislang keine negativen Auswirkungen, eher haben Debatten rund um die Verkehrsprobleme wie Stau oder fehlende Parkplätze für Bedenken bei den Kunden gesorgt“, so Höflmaier.

