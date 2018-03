Deklaration gegen Kassenzusammenlegung

Am Freitag richten Ärztekammer und die neun Gebietskrankenkassen die „Salzburger Deklaration“ an Politik, Bundesregierung und Sozialpartner. Anlass dafür sind Bestrebungen, eine zentrale Kasse einzuführen.

Die Absicht wurde gleich zu Beginn der neuen ÖVP-FPÖ-Bundesregierung offen kommuniziert: Die 22 österreichischen Krankenkassen sollen zu fünf zusammengelegt werden, dabei eben aus neun Gebietskrankenkassen eine zentrale mit Sitz in Wien werden. Deshalb wird es heute zur „Salzburger Deklaration“ kommen.

Länder fürchten um Ende der Entscheidungshoheit

Denn die Entscheidungshoheit und auch die Verwaltung des jeweiligen Budgets müssen in den Ländern bleiben, meinte Salzburgs Kassenobmann Andreas Huss. Er hat Bedenken, dass dann in Salzburg nur mehr eine Art von Aufsichtsrat verbleibe, aber alle Entscheidungen über die regionale Gesundheitsversorgung zentral in Wien gefällt werden. Die Zusammenlegung der Kassen scheint unumgänglich zu sein, die große Frage ist, ob die Selbstverwaltung bestehen bleibt. Die Leitung der Kassen wird dabei von Arbeiter- und Wirtschaftskammer beschickt.

Links: