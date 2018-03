Drei bis vier Stürze aus Sesselliften pro Saison

Nach dem Sturz aus einem Sessellift in Maria Alm (Pinzgau) muss eine Achtjährige länger im Spital bleiben - mit Oberschenkelbruch und Verletzungen am Becken. Abstürze vom Lift passierten drei bis vier Mal pro Winter, sagt Salzburgs Seilbahnensprecher.

Nach dem Unfall bei der Schönangerbahn in Maria Alm ermittelte die Polizei den ganzen Mittwoch über - und es nicht sicher, ob jemand angezeigt wird. Nicht einmal die Skifahrer im unmittelbar nachfolgenden Sessel hätten die Notlage bemerkt, hieß es. Das achtjährige deutsche Urlaubermädchen war ja schon beim Einsteigen vom Sitz der Sesselbahn gerutscht. Ihre Skilehrerin hielt sie zwar noch fest, doch bei der siebten Liftstütze entglitt ihr die Achtjährige - mehr dazu in Sturz aus Sessellift: Achtjährige schwer verletzt (salzburg.ORF.at; 27.3.2018).

Vorzeitiges Öffnen der Sicherung häufigste Ursache

Solche oder so ähnliche Unfälle passierten in Salzburg drei bis vier Mal pro Saison, sagt Ferdinand Eder, Sprecher der Salzburger Seilbahnwirtschaft. Nur bei ganz neuen Sesselliften gebe es die Technik, die so etwas verhindern könnte: „Bei neuen Sesselbahnen werden jetzt immer öfter automatisch verriegelbare Schließbügel angewandt. Hier gibt es kein Durchrutschen mehr - und während der Fahrt kann dieser Schließbügel nicht geöffnet werden, sondern punktgenau beim Ausstieg in der Bergstation.“

Wenn Skifahrer aus Sesselliften stürzen, sei die häufigste Ursache, dass der Bügel vor der Bergstation zu früh geöffnet werde, so Eder: „Es passiert leider Gottes immer wieder, dass erwachsene Personen den Schließbügel früher öffnen und dann die Kinder, die ja durchaus öfter eher unruhig sind, durchrutschen.“ Deswegen sollten die Skifahrer unbedingt die Lichtsignale beachten, die anzeigen, wann es sicher ist, den Liftbügel zu öffnen, appelliert der Seilbahnsprecher.

