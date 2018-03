Verletzte bei Brand in Behindertenwohnheim

In einem Behindertenwohnheim der Diakonie in Salzburg-Gnigl sind am Vormittag elf Personen bei einem Brand leicht verletzt worden. Die Polizei ermittelt in Richtung fahrlässige Brandstiftung.

Das Feuer brach im ersten Stock des Wohnheimes aus. Die Brandmeldeanlage schlug sofort an - die Betreuer brachten alle Bewohner ins Freie. Die Feuerwehr rückte mit 16 Mann an und hatte die Flammen auch rasch unter Kontrolle. Das Rote Kreuz kümmerte sich um die insgesamt elf leicht verletzten Personen - darunter Bewohner und Betreuer. Sie wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Unfall- bzw. ins Landeskrankenhaus gebracht.

Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung

Das Bewohnerzimmer ist komplett ausgebrannt - die anderen Räume sind durch Rauch und Ruß in Mitleidenschaft gezogen worden. Laut Feuerwehr dürften die Zimmer nach einer Reinigung heute wieder bezugsfertig sein. Die Polizei ermittelt in Richtung fahrlässige Brandstiftung. In dem Zimmer dürfte ein Bewohner mit Feuer hantiert haben.