„Sext in the City“: Gebet statt Touristenstrom

Für eine Viertelstunde zu Mittag innehalten und beten: Mit dem Mittagsgebet „Sext in the City“ im Salzburger Dom soll in der Fastenzeit zwischen den Touristenströmen kurz Ruhe einkehren.

Zwischen 12.00 und 12.15 Uhr wird gebetet. Es soll ein Gegensatz zum sonstigen Gedränge im Dom sein, sagte der Referent für Stadtpastoral Dominik Ellmer: „Wir müssen uns gezielt Strategien überlegen, was der beste Weg durch den Dom ist, damit es nicht im Wirrwarr endet - weil sich dann auch der Lautstärkepegel drastisch erhöht. Deswegen wollen wir einen Akzent der Ruhe, der Stille, des Hinhörens und des Zuhörens setzen.“

„Sext in the City“: Gebet im Dom Das viertelstündige Mittagsgebet in der Fastenzeit im Salzburger Dom nennt sich „Sext in the City“.

Gebete auf Deutsch und Englisch

Das Mittagsgebet wird bewusst zuerst in Deutsch, Teile davon auch in Englisch gesprochen. Denn es soll Einheimische und Touristen gleichermaßen zur Ruhe bringen. Touristin Thekla Fochtner-Wagner aus Deutschland war von dem Angebot begeistert: „Das war einfach eine schöne Ruheoase im Alltag - und gerade mit dem ganzen Touristengewimmel draußen und in dieser Welt ist das eine schöne Sache.“

„Sext in the City“: Modernen Titel, alte Tradition

Die Idee zum Mittagsgebet im Dom ist neu und wurde in der Fastenzeit zum ersten Mal umgesetzt. „Sext in the City“ sei natürlich eine Anlehnung an die amerikanische Fernsehserie - man habe damit versucht, Altes in die Moderne vorrücken zu lassen, sagte Ellmer: „Es geht uns um die `Sext` - ein Wort, das in der Bevölkerung nicht mehr groß da ist. Das ist die Gebetszeit zu Mittag, die die Kirche feiert. Wir wollten etwas Altes ausgraben und neu besetzen. “ Mit dem Titel sollten auch Menschen „angelockt werden, denen wir dann etwas präsentieren können.“

Dompfarrer Roland Rasser fügte hinzu, dass die „Sext“ eine alte mönchische Tradition ist: „Man unterbricht die Arbeit, um sich für eine Botschaft von Gott bereit zu halten.“

Gebet soll auch nach Ostern fortgeführt werden

Bis zum Karfreitag findet „Sext in the City“ jeweils von 12.00 - 12.15 Uhr im Salzburger Dom statt. Das Projekt wollen die Verantwortlichen aber auch nach Ostern fortsetzen.

