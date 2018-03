Baugründe für 99 Jahre mieten

Die Bundesforste bieten nun auch in Salzburg immer mehr Baugrundstücke zur Verwertung an - allerdings nie zum Kauf, sondern im Baurecht. Die Parzellen können für 99 Jahre gemietet und wie eigener Grund genutzt werden.

Beispiele gibt es in vielen Salzburger Regionen. In südlicher Hanglage unterhalb von Schloss Mittersill (Pinzgau) sind zum Beispiel noch vier kleine Bauparzellen der Bundesforste verfügbar - zu einem monatlichen Zins von 200 bis 300 Euro - 99 Jahre lang. Im vergangenen Jahr haben die Bundesforste in ganz Österreich 750 solcher Baurechtsverträge abgeschlossen.

Häuslbauer kaufen dabei die GrundstückE nicht. Sie mieten. Damit ist ihre finanzielle Anfangsbelastung gering, aber man hat den Mietzins für 99 Jahre in seiner Finanzierung zu berücksichtigen - inklusive indexbasierter Erhöhungen, die sich nach der jeweils aktuellen Inflation richtet.

Schon zahlreiche Beispiele

In Salzburg kommen nun auf diese Weise in Saalbach (Pinzgau) und in Fuschl (Flachgau) wieder neue Flächen auf den Markt. In Hallein (Tennengau) ist schon ein Supermarkt auf diese Art auf einem Grund der Bundesforste entstanden, in Königsleiten (Pinzgau) ebenso, dazu kommen Hotels in Bad Gastein und in St. Johann (beide Pongau).

In Planung ist im Pinzgau derzeit noch ein geförderter Wohnbau mit knapp 20 Einheiten. Mit den Baurechtsflächen erschließen sich die Bundesforste ein neues Geschäftsfeld, das ihnen österreichweit bereits 45 Millionen Euro Umsatz pro Jahr einbringt.