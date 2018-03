Garage mit mehreren Fahrzeugen ausgebrannt

Bei einem Garagenbrand im Halleiner Ortsteil Taxach (Tennengau) sind in der Nacht auf Dienstag mehrere Fahrzeuge in Flammen aufgegangen. Verletzt wurde dabei niemand. 42 Mann der Freiwilligen Feuerwehr waren im Einsatz.

Kurz nach halb ein Uhr wird die Feuerwehr Hallein (Tennengau) alarmiert, zunächst zu einem Fahrzeugbrand. Aber bereits während der Anfahrt stellst sich heraus, dass das Feuer auch auf das nebenstehende Gebäude übergegriffen hat.

Gasflaschen erschweren den Einsatz

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte, stand die Garage bereits teilweise in Vollbrand, schildert Einsatzleiter Josef Tschemetschar: „Die Garage war bestückt mit Wohnmobilen und Kraftfahrzeugen. Erschwerend kam hinzu, dass Wohnmobile meistens mit Propangasflaschen ausgestattet sind, so auch in diesem Fall,“ so der Einsatzleiter.

zurück von weiter

Von zwei Seiten verschafften sich die Einsatzkräfte Zutritt um den Brand zu bekämpfen. Währenddessen brachten sie die Gasflaschen ins Freie. Ein Wohnwagen brennt komplett aus, weitere Fahrzeuge werden durch den Brand schwer beschädigt, schildert Tschemetschar: „Wir waren mit mehreren Atemschutztrupps im Inneren des Gebäudes im Einsatz, beziehungsweise auch am Dach um die Dachhaut zu öffnen, denn auch dieses war vom Brand betroffen.“

Zwei Stunden dauerte der Einsatz, dann konnte „Brand aus“ gegeben werden. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Sachverständige sollen am Vormittag die Ursache für den Brand feststellen. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt.