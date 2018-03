Stadttourismus zu Ostern gut angelaufen

Zu Ostern beginnt der jährliche Touristenansturm auf die Stadt Salzburg. Und trotz des eher frühen Ostertermins sei die Buchungslage zufriedenstellend, heißt es von Altstadtverband und städtischer Tourismusgesellschaft.

Genaue Zahlen liegen für die Karwoche zwar noch nicht vor, die Stimmung bei der Fremdenverkehrswirtschaft in der Stadt Salzburg ist aktuell aber gut - auch wenn der Städtetourismus derzeit noch Konkurrenz vom anhaltenden Winter in den Bergen bekommt.

„Es ist ein früher Ostertermin, was meistens dazu führt, dass Gäste zum Skifahren gehen“, sagt Altstadtverbands-Obmann Andreas Gfrerer. „Die Bedingungen sind gut. Aber sie sind auch in der Stadt sehr gut. Und wir haben vor allem durch das schöne Wetter am Palmwochenende eine sehr positive Stimmung hier gehabt.“

ORF

Kultur als Hauptanziehung

Hauptanziehungspunkt in der Stadt zu Ostern ist die Kultur: Von der Kunst- und Antiquitätenmesse in der Residenz bis hin zur „Tosca“ bei den heurigen Osterfestspielen. „Salzburg ist touristisch immer dann sehr erfolgreich, wenn programmatisch etwas passiert“, betont Bert Brugger, Geschäftsführer der städtischen Tourismusgesellschaft. „Und die Osterfestspiele sind neben den Sommerfestspielen das herausragende Kulturevent in dieser Stadt. Die Osterfestspiele tun selbstverständlich der Stadt und ihrem Tourismus gut.“

Ostergäste gelten nach wie vor als lukrativ, weil sie verhältnismäßig viel Geld ausgeben. Inzwischen ist Ostern in der Stadt Salzburg aber nicht mehr nur den Betuchten vorbehalten. Das Osterpublikum „ist historisch gesehen immer ein bisschen ein eigenes Publikum gewesen - als Berliner-Philharmoniker-Fan“, so Gfrerer. „Das vermischt sich aber in meiner Beobachtung in den letzten Jahren immer mehr. Wir haben auch Sommerpublikum, das zu Ostern kommt. Es ist ein bisschen in Bewegung gekommen - und das tut dem Festival auch ganz gut.“

Sommerfestspiele vor Advent und Ostern

Für den Fremdenverkehr in der Stadt Salzburg zählt Ostern zu den intensivsten Wochen des Jahres. Ostern liegt zwar nicht direkt an der Spitze aber zumindest in den Top drei der heimischen Tourismussaisonen: „Die Sommerfestspiele stehen an der Nummer eins“, sagt Brugger. „Dann folgen - würde ich sagen - die Adventveranstaltungen und die Osterfestspiele. Die sind beide eminent wichtig: Nicht nur für das Tourismusaufkommen vor Ort, sondern auch als Marketingveranstaltung, die ja positive Signale sendet und die Stadt immer wieder als Marke für Kultur profiliert.“

Die Osterferien in Österreich und den meisten Nachbarländern dauern noch bis Dienstag in einer Woche, einige deutsche Bundesländer wie etwa Bayern haben sogar noch eine knappe Woche länger frei. Die Osterreisezeit hat also gerade erst begonnen.

