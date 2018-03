Flurbrand durch Bunsenbrenner

Zu einem kuriosen Einsatz ist Montagnachmittag die Berufsfeuerwehr in Salzburg-Gnigl ausgerückt: Am Heuberg hatte ein Bauer mit einem Bunsenbrenner eine Schafweide in Brand gesetzt.

Anrufer meldeten den Flächenbrand bei der Feuerwehr. Der Bauer hatte auf einer steilen Schafweide kleinflächig trockene Grasbüschel, die die Schafen nicht fressen, mit dem Bunsenbrenner abgeflammt. Dabei rauchte es stark.

ORF

Anzeige nach Luftreinhalteverordnung

Beim Eintreffen konnte die Feuerwehr aber gleich Entwarnung geben - das Feuer ging von selber aus. Gefahr für die Umgebung habe keine bestanden. Der Bauer bekommt aber eine Anzeige nach der Luftreinhalteverordnung, die das Abbrennen von Weideflächen in der Stadt Salzburg verbietet.