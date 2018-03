Oberndorf: Spitalszentrum soll größer werden

Das Gesundheitszentrum in Oberndorf (Flachgau) wird erweitert. Mehr als 7.000 Quadratmeter Grünland will die Stadtgemeinde dafür umwidmen. Was genau Spitalsbetreiber VAMED aber vorhat, ist noch unklar.

ORF

Oberndorfs Bürgermeister Peter Schröder (SPÖ) spricht von einem „Lückenschluss“ im Grünland - zwischen dem bestehenden Spitalsgelände und Gewerbeflächen südlich davon. Die VAMED habe einen entsprechenden Antrag eingereicht, so Schröder.

Die Gemeinde erstellte die Bebauungspläne, diese sollen jetzt kundgemacht und spätestens im Juni zur öffentlichen Einsichtnahme aufgelegt werden. Bürgermeister Schröder rechnet mit einem Abschluss sämtlicher Genehmigungsverfahren spätestens Anfang 2019.

VAMED mit Details noch zurückhaltend

Welche Angebote genau Spitalsbetreiber VAMED in Oberndorf erweitern will, das steht noch nicht fest. Man sei zurzeit in der Planungs- und Entwicklungsphase, heißt es von einem Unternehmenssprecher. Im Lauf des Jahres soll das Vorhaben konkreter werden. Fest stehe nur: eine Erweiterung müsse jedenfalls kommen.

Die Wiener VAMED-Gruppe wurde ursprünglich von der Voest gegründet und ist heute mehrheitlich in deutschem Besitz. In Oberndorf betreibt VAMED das Spital und das Rehabilitationszentrum an einem Standort.

