Keine digitalen Mülltonnen in der Stadt

In der Stadt Salzburg wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit keine Mülltonnen mit Computer-Chips geben - im Gegensatz zu vielen Gemeinden im Pongau. Dort mache diese Digitalisierung die Müllabfuhr viel effizienter, sagen Befürworter.

Die Digitalisierung wird in der Landeshauptstadt allerdings sehr wohl bei unterirdischen und großen Müllbehältern in Wohnblöcken eingesetzt. Dort sei die Stadt Salzburg österreichweit eine Vorreiterin, sagen Experten.

Was läuft bei herkömmlichen Mülltonnen?

Rund 50.000 gibt es in Salzburg für Restmüll, Bio- und Kunststoffabfälle. Diese Behälter mit digitalen Chips auszustatten, das sei nicht vorgesehen, betont Jürgen Wulff-Gegenbauer, Leiter des Abfallservice in der Stadt Salzburg: „Unabhängig vom finanziellen Aufwand würde es bei uns in die Tourenplanung der Müllabfuhr eine Unruhe hineinbringen, wenn wir schauen müssten, ob nun jede Einzeltonne voll ist oder nicht. Deshalb ist es sehr unwahrscheinlich, dass jede einzelne Mülltonne datenmäßig erfassen."

Nur größere Wohnblöcke digital vernetzt

Im Pongau sieht man beim Abfallwirtschaftsverband dagegen viele Vorteile durch diese Digitalisierung mit Hilfe von Computerchips. In der Stadt Salzburg seien nur größere Wohnanlagen auf diese Art mit der Müllabfuhr vernetzt, so Wulff-Gegenbauer: „Die unterirdischen Müllsammelstellen können damit gut und effizient ins System der Müllabfuhr eingebunden werden."

Der Datenschutz sei dabei immer gewahrt, betont der Abteilungschef der Stadt. Zum einen durch die Datenschutzgrundverordnung, zum anderen gebe es auch mit der Personalvertretung der Stadt eine Vereinbarung zum Datenschutz.