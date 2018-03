Seniorenheime beklagen zu niedrige Tarife

Die Tarife, die die Bewohner von Salzburger Seniorenheimen bezahlen müssen, seien zu viel niedrig, beklagen Vertreter der Heimleitungen. So komme es jährlich zu hohen Abgängen - und die Heime würden Bittsteller bei öffentlichen Stellen.

Hilfe rund um die Uhr, drei Mahlzeiten am Tag, qualifiziertes Personal - all das kostet Geld. Wieviel die Seniorenheimbewohner dafür bezahlen müssen, ist von Bundesland zu Bundesland sehr unterschiedlich. In Salzburg werden die Tarife vom Land Salzburg in Abstimmung mit den Gemeinden festgelegt. In der höchsten Pflegestufe sieben fallen für Heimbewohner in Salzburg pro Tag knapp 117 Euro an Kosten an. Zum Vergleich: In Oberösterreich sind 133 Euro pro Tag zu bezahlen, in Niederösterreich 175 Euro und in Wien 248 Euro.

ORF

Salzburger Heime sehen sich „deutlich benachteiligt“

Angela Kirchgatterer, Leiterin des Seniorenheims in Abtenau (Tennengau) und Sprecherin der Salzburger Seniorenheime, kritisiert die bundesweit unterschiedlichen Tarife seit Langem: „Ich merke, dass das ein Dauerbrenner in den Vorstandssitzungen der Heime ist, die Tarifgestaltung in Salzburg. Denn wir stehen natürlich auch mit dem Bundesverband ‚Lebenswelt Heim‘ im Verbindung. Da merken wir natürlich, dass wir deutlich benachteiligt sind.“

In Salzburg dürfen die Pflegeheime als Grundtarif für einen Bewohner täglich knapp 30 Euro für die Mahlzeiten, das Wäschewaschen und die Reinigung verrechnen. Das sei deutlich weniger als in allen anderen Bundesländern, kritisieren Heimleiter.

Landesrat: Führungsqualität wichtiger als Geld

Die Berechnungsweise sei aber in den übrigen Bundesländern anders und könne nur sehr eingeschränkt miteinander verglichen werden, entgegnet der Salzburger Soziallandesrat Heinrich Schellhorn (Grüne): „Es ist ganz unterschiedlich. Man sieht oft, dass es auch vom Management eines Seniorenwohnhauses abhängt, ob die Qualität außergewöhnlich gut oder nur durchschnittlich ist. Oft hängt es gar nicht am eingesetzten Geld, sondern an der Führungsqualität und an der Qualität der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.“

Anhebung der Tarife geplant - Details noch unklar

Alleine das Seniorenheim Abtenau beziffert den Einnahmenentgang durch zu niedrige Beiträge mit rund 400.000 Euro pro Jahr. Die geleistete Arbeit koste weit mehr als die festgelegten Tarife. So würden die Häuser zu Bittstellern, wenn sie mit dem Geld nicht auskommen, kritisieren Heimleiter.

Pläne, die Tarife für die Seniorenheime in Salzburg anzuheben, gibt es jedenfalls - doch konkrete Zahlen oder einen Zeitplan, wann das passieren könnte, sind noch nicht fixiert.

