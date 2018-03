Fünfköpfige Familie überschlug sich mit Auto

Samstagabend hat sich in Zell am See (Pinzgau) eine fünfköpfige Familie mit ihrem Auto überschlagen. Der Wagen blieb auf dem Dach liegen. Die Mutter am Steuer brach sich die Hand, die anderen Familienmitglieder kamen leicht verletzt davon.

Der Unfall passierte im Gemeindegebiet von Zell am See: Die 40-Jährige am Steuer war aus bisher unbekannter Ursache auf der Straße ins Schleudern gekommen. Das Auto prallte gegen eine Straßenlaterne, einen Begrenzungsstein, überschlug sich dann und blieb auf dem Dach liegen.

Alle Verletzten ins Spital gebracht

Die Frau mit der gebrochenen rechten Hand musste von der Rettung ins Spital Zell am See gebracht werden. Ihr 51-jähriger Ehemann sowie die drei Kinder - ein neunjähriges Mädchen und zwei zehn Jahre alte Buben - wurden ebenfalls im Krankenhaus behandelt. Sie erlitten laut Polizei aber nur leichte Verletzungen. Ein Alkotest bei der 40-Jährigen verlief negativ.