Erfolg mit Würstelstand in Lissabon

Bio-Käsekrainer und Leberkäse mit Kraut- oder Kartoffelsalat: Das ist für Lissabon ein exotischer Imbiss - und der Grund, warum die 29-jährige Salzburgerin Maria Fuchs dort mit ihrem Würstelstand erfolgreich ist.

Aus Bergheim (Flachgau) verschlug es die 29-jährige Geografin Fuchs nach Lissabon. Sie war ihrem Freund nach Portugal gefolgt - mit vielen Würsteln im Gepäck. Weil es ihre Lieblingsspeise in der neuen Heimat nicht gab, entschloss sich Maria Fuchs, Würstel ganz nach ihren Vorstellungen und Rezepten in Portugal zu produzieren.

Kunden „lieben diese Würstel“

Fuchs´ Würstelstand befindet sich gleich um die Ecke des Parlaments in Lissabon im Markt Sao Bento. Man sieht schon von Weitem, was hier angeboten wird: Deutsch und Portugiesisch mischen sich auf dem Werbeplakat, aber dass es um Würstel geht, wird trotz des Sprachgewirrs klar. „Meine Kinder wollen immer, dass ich mit ihnen hierher komme“, sagt einer der Kunden, Berno Cabral. „Sie lieben diese Würstel. Und für mich ist es wie ein Ausflug in die österreichischen Berge. In Lissabon gibt es viele Stände mit regionaler Küche, aber meine Kinder sind Fans dieses Würstelstands, der sich in diesem Markt immer weiter ausbreitet. Sie arbeiten viel und sie sind sehr sympathisch.“

Am Würstelstand herrscht Hochbetrieb. Maria Fuchs lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Es ist Mittagszeit und man sieht Nachbarn, Touristen und den einen oder anderen Parlamentsabgeordneten. Sie alle kommen wegen der Wurstspezialitäten, die es so in Portugal bisher nicht gab, sagt Fuchs: „Darum funktioniert es auch im Geschäft gut, weil die Leute einfach merken, dass wir einfach gerne da sind, das wir das gerne machen. Darum schmeckt es einfach auch.“

Biobauer bei Lissabon als Lieferant

Vor vier Jahren übersiedelte die 29-jährige Geografin nach Lissabon. Sie hatte bei Biobauern in Salzburg die Grundlagen der Wursterzeugung gelernt. In Portugal fand sie keine Waren, die ihren Ansprüchen gerecht wurden. Also suchte sie sich einen Biobauern in der Nähe von Lissabon, den sie von den Vorzügen ihrer Rezepte überzeugen konnte.

Jetzt kann Maria Fuchs regional erzeugte Bio-Würste an ihrem Stand verkaufen: „Als ich das erste Mal auf Urlaub da war, habe ich gespürt: Da taugt es mir, das passt einfach“, schildert Fuchs. „Und wir sind ja auch nicht mit der Idee hierher gekommen: ‚Jetzt kommen wir mit unseren österreichischen Würsten und zeigen ihnen, wie man’s gscheid macht‘, sondern wir nehmen portugiesisches Fleisch.“

Konkurrenzloses Angebot

Kraut- oder Kartoffelsalat und Käsekrainer - mit einem solchen Angebot ist die 29-jährige Salzburgerin in Portugals Hauptstadt konkurrenzlos. Zur Mittagszeit ist das Lokal im Markt Sao Bento voll. Auch die Angeordneten aus dem nahen Parlament müssen warten, bis ein Platz frei wird.