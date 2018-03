Vereine als Müllsammler im Frühjahr

Jedes Jahr am Palmwochenende sind in Neumarkt am Wallersee (Flachgau) die Vereine unterwegs, um den Müll entlang von Straßen, Wegen und Bächen einzusammeln. Die Freiwilligen Helfer klauben hunderte Kilo Abfall auf.

27 Vereine aus Neumarkt am Wallersee rückten am Samstag zu dem Frühjahrsputz unter dem Motte „Sauberes Neumarkt“ aus: Feuerwehr, Liedertafel und Kameradschaftsbund - dazu auch die Trachtenmusikkapelle. 17 Musiker der Kapelle waren am Samstag entlang der Wiener Straße (B1) unterwegs. Sie sammeln ein, was Autofahrer in den vergangenen Monaten aus dem Fahrzeug warfen und am Straßenrand entsorgten.

Dabei kam sehr viel unterschiedlicher Müll zusammen, schilderte eine der Helferinnen, Klarinettistin Melanie Marderegger: „Wir haben sehr viele Dosen gefunden, Kaffebecher, McDonald’s-Sackerl - zum Teil noch mit Essen drinnen. Was die Leute so aus dem Auto werfen.“

Aktion für Vereine ein „Fixpunkt“

Die Aktion „Sauberes Neumarkt“ gibt es bereits seit 25 Jahren. Die Groß-Reinigung in der Stadtgemeinde jedes Jahr am Palmwochenende gehört schon zum Vereinsleben: „Bei uns ist das ein Fixpunkt. Wir haben am Freitag noch Musikprobe gehabt - und am Samstag eine kleine Abwechslung, eine Reinigungsaktion von der Stadtgemeinde Neumarkt“, sagte Kapellmeister-Stellvertreter Manfred Forsthuber. „Wir gehen ein bisschen spazieren - und machen nebenbei noch etwas Gutes.“

Die Neumarkter Vereine teilen sich den Bereich, den sie säubern, je nach Mitgliederzahl auf. Die Stadtgemeinde übernimmt für die Aktion die Versicherung und spendiert eine Jause für die rund 150 freiwilligen Helfer: „Wir sind in der glücklichen Lage, das gesamte Gemeindegebiet flächendeckend abzudecken - die ganzen Gehwege, die Straßen und auch die Bäche“, sagt Josef Sinnhuber, Koordinator der Räumaktion. „Wir haben Gott sei Dank einen Überschuss an Vereinen - und dadurch dürfen jedes Jahr zwei, drei Vereine pausieren. Das dreht sich so im Radl durch.“

150 Kilo Abfall in zwei Stunden

Zwei Stunden lang sammelten die Musiker der Trachtenmusikkapelle am Samstag an „ihrer“ ein Kilometer langen Strecke den Müll ein. Rund 150 Kilogramm Abfall kamen dabei zusammen.

