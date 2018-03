Wals: Ein Hektar mehr Wasserfläche für Saalach

In Wals-Siezenheim (Flachgau) wird derzeit an der Saalach ein neuer Hochwasserschutz errichtet - und der Fluss deutlich aufgeweitet. Insgesamt wird die Wasserfläche um einen Hektar erweitert, um bei Starkregen mehr Platz zu haben.

Mit schwerem Gerät wird derzeit an der Saalach in Wals-Siezenheim gearbeitet - auf einem Kilometer Länge wird das Flussbett um bis zu 15 Meter aufgeweitet und das Ufer abgeflacht. Die Steinblock-Ufer aus den 1950-er Jahren gehören dann der Vergangenheit an. Daduch bekommt die Saalach einen zusätzlichen Hektar Wasserfläche.

ORF

Die Kosten für die Bauarbeiten werden zur Gänze vom Bund übernommen. Und neben dem Hochwasserschutz wird der Fluss auch ökologisch aufgewertet: „In der Vergangenheit hat man geglaubt, dass eine Begradigung der Weisheit letzter Schluss“, sagt die für Wasserwirtschaft zuständige Ministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP). „Jetzt wissen wir, da das Hochwasseraufkommen durch mehr Regenfälle steigt, dass wir auf den ökologischen Gewässerschutz noch verstärkt Wert legen müssen.“

„Man muss vorbauen“ für große Hochwässer

Bei den Bauarbeiten wurde auch die Hauptgasleitung neu verlegt und der Treppelweg am Flussufer neu errichtet. Beim letzten Hochwasser im Jahr 2013 wurden ja an diesem Abschitt der Saalach teilweise der Uferböschung weggerissen.

ORF

Deshalb seien die neuen Schutzbaueten auch so umfangreich, betont Agrarlandesrat Josef Schwaiger (ÖVP): „Oftmals ist gezweifelt worden, ob es wirklich so massiv sein sollte. Aber wir haben mit der Tatsache zu kämpfen, dass die hundertjährigen Hochwässer nicht alle 100 Jahre kommen, sondern wie zum Beispiel in Oberndorf (Flachgau) drei Mal innerhalb eines Jahrzehnts dagewesen sind. Da sieht man: Man muss vorbauen.“

Hochwasserschutz in Wals-Siezenheim In Wals-Siezenheim wird derzeit an der Saalach ein neuer Hochwasserschutz errichtet, der dem Fluss deutlich mehr Platz gibt.

Österreichische Seite im Dezember fertig

Auf Salzburger Seite der Saalach bei Wals-Siezenheim soll der Hochwasserschutz heuer im Dezember fertig werden. Auf der bayrischen Seite des Flusses laufen Planungen für eine Verbesserung.

Link: