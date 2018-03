NEOS will „bestes Wahlergebnis“

Freitagabend hat das NEOS offiziell den Landtagswahlkampf gestartet. Und Bundesparteichef Matthias Strolz wünschte sich „idealerweise das beste Wahlergebnis, das NEOS je hatte“. Angepeilt werden drei Landtagsmandate.

Das NEOS tritt erstmals bei einer Landtagswahl in Salzburg an. Im Restaurant M32 von Landtagswahl-Spitzenkandidat Sepp Schellhorn trafen sich Freitagabend deshalb rund 150 NEOS-Parteimitglieder und -Unterstützer. Der Raum war ganz in Pink dekoriert, ein DJ sorgte für musikalische Untermalung.

Ziel: „Werden mit starker Fraktion einziehen“

Schellhorn gab sich in seiner Rede sehr optimistisch: „Es ist das NEOS, das einziehen wird - das NEOS, wo ich mir überhaupt keine Sorgen mache, dass wir dort einziehen. Und dass wir auch mit einer starken Fraktion dort einziehen - das ist natürlich mein Ziel und das ist unser Ziel. Dazu passt dann ‚Geht ned gibt’s ned‘.“ Der Wahlslogan ist ja Hauptmotiv bei den ersten Plakaten der Partei im Wahlkampf.

Schwere Kritik übte Schellhorn an der seiner Meinung nach „stark reformbedürftigen“ Wirtschaftskammer. Wahlziele der Partei sind leistbares Wohnen, ein Ausbau der Kinderbetreuung, bessere medizinische Versorgung, beste Bildung und Lehre sowie ein Ausbau des öffentlichen Verkehrs.

Strolz warnte vor Schwarz-Blau auf Landeseben

Zu dem Wahlkampfauftakt war auch NEOS-Bundesparteichef Strolz gekommen. Er übernahm den Angriff auf die schwarz-blaue Bundesregierung - und warnte vor einer ÖVP-FPÖ-Koalition auch in Salzburg aus Landesebene: „Was ich Salzburg nicht wünsche: Dass die Leute sagen ‚Die Wahl ist nicht so wichtig‘ und am Tag nach der Wahl mit einer schwarz-blauen Regierung aufwachen. Nach allem, was wir auf Bundesebene erleben, kann ich berichten: So lustig ist das nicht.“

In Salzburg sieht Strolz „eine ganz wichtige Wahlbewegung. Ich glaube, dass wir die Chance haben, hier ein sehr kraftvolles Ergebnis einzufahren. Salzburg ist ein guter Platz - und einen Monat haben wir noch. Am Ende dieser Wahlbewegung steht idealerweise das beste Wahlergebnis, das NEOS je hatte.“

Liebäugeln mit möglicher Regierungsbeteiligung

Die Partei ja deutlich die Fünf-Prozent-Hürde überspringen und mit drei Landtagsmandaten den Klubstatus schaffen. Und vielleicht ergebe sich sogar eine Landesregierungs-Beteiligung, so die NEOS-Hoffnung bei dem Wahlkampfauftakt.

