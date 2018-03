Elektrischer Defekt verursachte Großbrand

Ein Defekt in Elektrokabeln in der Tenne hat in der Nacht auf Freitag den Großbrand auf einem Bauernhof in Seekirchen (Flachgau) verursacht. Bei dem Feuer war der Hof ja komplett zerstört.

Nach den Untersuchungen der Brandermittler am Freitag könne jede andere Ursache als ein elektrischer Defekt ausgeschlossen werden. Das berichtete die Polizei am Abend.

Keine verletzten Menschen, zwei Rinder verendet

Der Brand hatte das Wirtschafts- und das Wohngebäude der Bauernfamilie komplett zerstört. Die Bewohner konnten sich jedoch rechtzeitig retten. Die Familie begann noch die eingestellten Milchkühe ins Freie zu bringen. Für ein Kalb und eine Kuh kam jedoch jede Hilfe zu spät. Diese verendeten in den Flammen. Menschen wurden nicht verletzt. Insgesamt waren 124 Feuerwehrleute mit 20 Fahrzeugen im Einsatz. Die Schadenshöhe wird in den nächsten Tagen eruiert.

