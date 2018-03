„School on Snow“ - Abschlussfest in Obertauern

Rund 1.200 Schüler aus ganz Salzburg haben sich am Freitag im Rahmen der „School on Snow“-Abschlussveranstaltung im Schnee vergnügt. Es war der Abschluss der Aktion in deren Rahmen Kinder Skikurse absolvieren durften.

Mehr als 1.000 skibegeisterte Kinder tummelten sich am Freitag auf den Pisten in Obertauern und probierten dabei neue Sportarten aus, wie etwas das Snow Bike, Golf im Schnee oder Schneefußball. Denn zum Abschluss der School on Snow stand vor allem Spaß auf dem Programm.

Während des Winters haben die Kinder einen Zwei-Tage-Skikurs, inklusive Ausrüstung, Anfahrt und Skilehrer genossen. Darunter auch Kinder, für die Skifahren nicht selbstverständlich ist, sagt Veranstalter Michael Lala: „Wir haben nur mit den dritten Klassen begonnen, mittlerweile sind Kindergärten und Erwachsene auch dabei und wenn man Veranstaltungen wie heute sieht, sieht man das das schon Sinn macht.“

„School on Snow“ statt Schulbank In Obertauern trafen sich heute rund 1.200 Schüler um gemeinsam Spaß im Schnee zu haben

Auch Ferdinand Hirscher, Schilehrer und Vater von Ski-Ass Marcel Hirscher lobt die Aktion: „Wenn man sieht wie schnell die Kinder von Anfängern innerhalb kürzester Zeit zu Bogenfahrern entwickeln, dann ist die Freude riesengroß.“

