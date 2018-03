Osterferien: Experten erwarten viel Reiseverkehr

In Österreich, in Teilen der Schweiz und in elf deutschen Bundesländern - darunter auch Bayern - beginnen am Samstag die Osterferien. Für viele sind sie ein Grund zu verreisen, Experten erwarten daher verkehrsreiche Tage.

Insgesamt drei Reisewellen erwarten die Experten der Verkehrsclubs, ÖAMTC und ARBÖ währen der Osterferien. Der erste und stärkste Hauptreisetag ist der Samstag, die zweite Reisewelle erwarten die Experten am Gründonnerstag und Karfreitag, bevor dann am Ostermontag der Rückreiseverkehr einsetzt.

FMT Pictures

Vor allem in der Früh mit viel Verkehr zu rechnen

Aufgrund des frühen Ostertermins und der immer noch guten Schneelage, ist jeweils in der Früh bei der Anfahrt zu den Skigebieten mit viel Verkehr zu rechnen. Betroffen davon sind abschnittsweise die Westautobahn (A1) und Tauernautobahn (A10), das große und kleine Deutsche Eck, der Grenzübergang Walserberg und die Pinzgauer Straße (B311).

Am Vormittag werden an beiden Osterwochenenden längere Staus in Richtung obere Adria erwartet, vor allem auch am Karfreitag, der in Deutschland ein Feiertag ist.

Traditionell starkes Reisewochenende

Auch im Vorjahr sorgte der Osterverkehr für Verzögerungen im Reiseverkehr. Die beiden Wochenenden um den Palmsonntag beziehungsweise den Ostersonntag, gelten traditionell als starke Reisezeit - mehr dazu in: Verzögerungen im Osterreiseverkehr erwartet (salzburg.ORF.at; 14.4.2017)