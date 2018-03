Führungswechsel in der AK: Eder folgt auf Pichler

Seit Freitag hat die Salzburger Arbeiterkammer einen neuen Präsidenten: Der 48-jährige Peter Eder ist beinahe einstimmig gewählt worden. Langzeit-AK-Präsident Siegfried Pichler geht nach 15 Jahren im Amt in den Ruhestand.

In der Salzburger Arbeiterkammer wurde Freitagvormittag der schon vor einem halben Jahr angekündigte Führungswechsel vollzogen. Siegfried Pichler übergab das Zepter an den 48-jährigen Peter Eder, der von der heutigen Vollversammlung mit 98,4 Prozent zum 14. Präsidenten der Arbeiterkammer Salzburg gewählt wurde.

Diese 63 von 64 Stimmen als Vertrauensbeweis sind für ihn ein Auftrag. Denn angesichts der von der schwarz-blauen Bundesregierung geplanten Einschnitten bei den Arbeitnehmern und bei der Kammer selbst, sieht er eine kämpferische Amtszeit auf sich zukommen: „Wir werden die Angriffe von außen abwehren müssen. Wir werden unsere Mitglieder und unsere Stärke als Interessensvertretung brauchen, um fraktionsübergreifend ordentlich arbeiten zu können“.

ORF

Spitzen der anderen Kammern anwesend

Auch der scheidende AK-Präsident Siegfried Pichler betonte, dass die Zusammenarbeit mit den Fraktionen in der Arbeiterkammer wichtig sei. Aber auch das gute Verhältnis mit den anderen Interessensvertretungen wie der Wirtschaftskammer sollte gewahrt bleiben, so Pichler: „Das Geheimnis des Erfolges in der Vergangenheit waren Zusammenhalt, Solidarität, gemeinsames Auftreten. Wenn das auch in Zukunft so sein wird - und daran zweifle ich nicht - wird das auch machbar sein.“

Bei der Wahl waren auch die Spitzenvertreter der anderen Interessensvertretungen anwesend, von Wirtschaftskammer-Präsident Konrad Steindl bis hin zu Salzburgs oberstem Bauernvertreter Franz Eßl.

Lebenslauf Peter Eder

Der am 4. September 1969 im Pongau geborene Eder stieg nach der Pflichtschule als Lehrling zum Maschinenschlosser in der Salzburger Aluminium AG (SAG) in Lend (Pinzgau) ins Berufsleben ein. Dort engagierte er sich schon während der Lehre gewerkschaftlich und war Jugendvertrauensrat - Eders gleichnamiger Vater stieg in diesen Jahren zum Arbeiter-Betriebsratsvorsitzenden der SAG auf und wurde Bürgermeister von Lend.

Im Alter von 22 Jahren wurde er hauptberuflich Interessenvertreter, zunächst als Jugendreferent des ÖGB und dann als Jugendsekretär. 1995 wechselte er in die Metallergewerkschaft, nach mehreren Fusionierungen wurde er 2013 Landessekretär der Gewerkschaft PRO-GE. Seit über 20 Jahren ist Eder auch in der Kommunalpolitik aktiv, zunächst noch in Lend und nach seiner Übersiedlung 2002 in Bürmoos (Flachgau). Seit 2009 ist er dort Bürgermeister - allerdings wird er jetzt sein Amt seinen Vizebürgermeister Fritz Kralik (SPÖ) übergeben.

Links: