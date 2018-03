Verkaufsstart Festspiele: Große Nachfrage

Der Vorverkauf für den Festspielsommer 2018 lässt auf großes Interesse des Publikums schließen. Am Freitag beginnen Direkt- und Online Verkauf für das Festival und für manche Vorstellungen werden die Karten schon rar.

Mozarts „Zauberflöte“ und der „Jedermann“, das sind Produktionen, für die die Publikumsnachfrage sehr groß ist. Aber auch für Tschaikowskys Oper „Pique Dame“, die Mariss Jansons dirigieren und Hans Neuenfels inszenieren wird und für „Salome“ von Richard Strauss gibt es für manche Termine keine Karten mehr. Ausverkauft sind bereits die „Italienerin in Algier“ mit Cecilia Bartoli in der Titelpartie und die konzertante Aufführung der Perlenfischer, in der Placido Domingo singt.

Bereits 20.000 Karten bestellt

Auch manche Konzerte sind sehr nachgefragt, wie zum Beispiel die Auftritte von Martin Grubinger oder dem Pianisten Daniil Trifonov. Ausverkauft sind bereits der Beethoven-Zyklus, den Teodor Currentzis dirigiert, das erste Konzert der Berliner Philharmoniker unter dem neuen Chefdirigenten Kirill Petrenko, sowie die Abende mit Jonas Kaufmann und Anna Netrebko. Die Salzburger Festspiele freuen sich über das rege Interesse- immerhin sind bereits 20.000 Karten bestellt.

