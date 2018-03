Mehr Skinachwuchs durch gratis Skikurse

Mit dem Projekt „Pro Wintersportwochen“ der Plattform „Netzwerk Winter“ ist es gelungen, heuer wieder mehr Schüler auf die Piste zu bringen. Die Zahl der Schulskikurse hat in den vergangenen Jahren sukzessive abgenommen, weil immer weniger Kinder Skifahren können.

Im vergangenen Jahr wurde das Pilotprojekt „Pro Wintersportwochen“ ins Leben gerufen, finanziert durch Sponsoren und das Land Salzburg. Fast die Hälfte aller Schulskikurse österreichweit wird in Salzburg abgehalten, pro Winter sind es rund 60.000 Schüler, die über die Pisten schwingen.

Gratis Skifahren lernen in drei Tagen

Doch auch hierzulande bangt die Wintersportbranche um ihren Nachwuchs, und so wurde im vergangenen Jahr die Initiative „Pro Wintersportwochen“ ins Leben gerufen, schilderte Franz Schenner vom Netzwerk Winter: „Die Idee war: Wir lernen den Kindern in drei Tagen gratis Skifahren. Den Lehrern wird angeboten, dass Kinder die noch nie Skigefahren sind, in der örtlichen Skischule betreut werden. Nach drei Tagen sollen sie zumindest eine blaue oder rote Piste abfahren können“.

Das Konzept hat sich bewährt. Mehr als 620 Schüler haben auf diese Weise kostenlos Skifahren gelernt und konnten so mit ihren Klassenkameraden am Skikurs teilnehmen. Im kommenden Jahr soll diese Initiative fortgesetzt werden.

