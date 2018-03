Brand in Müllner Bräu: Feuerwehreinsatz

Ein Brand in der Müllner Brauerei in der Stadt Salzburg hat Donnerstagnachmittag zu einem Feuerwehreinsatz geführt: In der Picherei des Brauhauses war ein Feuer ausgebrochen. Die Flammen konnten aber rasch gelöscht werden.

Nach ersten Informationen sollen Harzkübel in der Picherei der Brauerei Feuer gefangen haben - dort werden die Holzfässer abgedichtet. Im Müllner Bräu wird das Bier unter anderem noch in Holzfässer abgefüllt. Die Brauerei samt dazugehörigen Bierhallen ist für viele Salzburger und Urlauber ein gastronomischer Fixpunkt.

Rasch gelöscht, keine Verletzten

Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr waren mit sechs Fahrzeugen und 23 Mann im Einsatz. Das Feuer konnte innerhalb kürzester Zeit gelöscht werden. Über die genaue Brandursache ist derzeit noch nichts bekannt. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand.