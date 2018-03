Lenker einen Monat fast ohne Pause am Steuer

Massive Lenkzeitüberschreitungen hat die Salzburger Polizei bei einem Lkw-Fahrer festgestellt. Der Mann war innerhalb der letzten 29 Tage fast ohne Pause am Steuer gesessen. Auf eine 49-Stunden-Fahrt kamen so nur drei Stunden Ruhezeit.

Bei der Kontrolle am Mittwoch in der Stadt Salzburg zeigte sich, dass der 52-jährige türkische Staatsbürger in den vorangegangenen 29 Tagen beinahe pausenlos am Steuer seines in Österreich zugelassenen Sattelfahrzeuges gesessen war.

36 Verstöße gegen die Ruhezeiten

Die Beamten stellten insgesamt 36 massive Ruhezeit-Verstöße fest: Das krasseste Beispiel war die 49-Stunden-Fahrt mit unter drei Stunden Ruhezeit, berichtete die Landespolizeidirektion am Donnerstag. Außerdem war der Türke nur mit einem Touristenvisum unterwegs, hielt sich jedoch schon länger als erlaubt im Schengenraum auf.

Die Polizei ordnete die Abstellung des Sattelschleppers an. Der 52-Jährige musste eine Sicherheitsleistung von mehreren tausend Euro bezahlen. Zudem werden der Lkw-Lenker und sein Arbeitgeber - ein 43-jähriger in Österreich lebender Türke - wegen zahlreicher Übertretungen bei den zuständigen Behörden angezeigt.

