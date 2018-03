Liste „Mayr-SBG“ startet in den Wahlkampf

Ex-Verkehrslandesrat Hans Mayr kämpft um seinen Wiedereinzug in den Landtag. Nach seiner Parteispenden-Affäre ist er aus seinem Amt in der Landesregierung zurücktreten. Unter dem Motto „Jetzt erst recht“ will er mit seiner Liste „Mayr-SBG“ die Fünfprozent-Hürde überspringen.



Er spüre starken Rückenwind, wenn er bei Wahlkampfauftritten mit Menschen direkt und persönlich spreche. So begründet Ex-Landesrat Hans Mayr seine Hoffnung, den Einzug in den Landtag doch noch zu schaffen - trotz magerer Umfrage-Ergebnisse und trotz seiner Spendenaffäre. Der zögerlich eingeräumte Vorwurf, wonach er bei der Finanzierung seines Wahlkamps Hilfe aus der Bauwirtschaft bekommen hat, hat ihn nicht nur sein Wohnbauressort gekostet, sondern auch viel Vertrauen.

Das, so glaubt Mayr, könne er aber wieder zurückgewinnen: „Diese Zuversicht strahlen wir mit Überzeugung aus. Wir waren jetzt viel auf der Straße. Wir haben in kürzester Zeit 800 Unterstützungserklärungen gesammelt“.

„Umfragen oft nicht vertrauenswürdig“

Seine Hauptthemen seien Wohnen und Verkehr, sagte Mayr. So schlägt er etwa eine Stadtregionalbahn nicht nur bis zum Mirabellplatz sondern zumindest bis ins Nonntal vor. Ob er das nach der Wahl auch im Landtag vertreten wird können, bleibt fraglich. Umfragen sehen ihn bei höchstens eineinhalb Prozent, deutlich weniger, als die für den Landtagseinzug nötigen fünf Prozent.

Die Umfragen seien allerdings nicht vertrauenswürdig, sagte Mayr, weil seine Liste dabei oft gar nicht abgefragt worden wäre. Der Ex-Landesrat übt sich in Zweckoptimismus: „ Wir glauben alle an den Einzug und wir sind voll motiviert dafür“, sagte Mayr.

