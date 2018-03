AUA-Versammlung: Salzburg kaum betroffen

Das Bordpersonal der AUA hält am Donnerstag in Wien eine Betriebsversammlung ab. 150 der geplanten 380 Flüge fallen deshalb aus. Am Flughafen Salzburg ist nur ein davon Flug betroffen.

Wegen der Betriebsversammlung des AUA-Bordpersonals fallen 150 Flüge aus. Ursprünglich ging die Fluglinie von 70 Streichungen aus. Am Salzburg Airport ist davon ein Flug nach Wien betroffen, sagte Flughafensprecher Alexander Klaus. Dieser Flug sei nach der Ankündigung der Versammlung schon vor ein paar Tagen gestrichen worden.

Stockende Gehaltsverhandlungen

Auf dem Flughafen Wien-Schwechat informiert der Betriebsrat über die Gehaltsverhandlungen. Die Gewerkschaft Vida und die Belegschaftsvertreter der AUA wollen über die ihrer Meinung nach stockenden Gehaltsverhandlungen informieren. Die AUA bietet eine Gehaltserhöhung von 2,1 Prozent - Gewerkschaft und Betriebsrat reicht das nicht.

Links: